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Более 800 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Общество

Всего свыше 49 тыс. человек вернулись в Сирию с территории иностранных государств с 18 июля 2018 г

Более 800 беженцев вернулись в Сирию за сутки
Freedom House
Беженцы

Дамаск, 27 ноября 2018, 14:51 — REGNUM  Более 800 беженцев, которые находились на территории Ливана и Иордании, вернулись за минувшие сутки в Сирию. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в САР с территории иностранных государств возвратились 804 беженца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего свыше 49 тыс. человек вернулись в Сирию с территории иностранных государств с 18 июля 2018 г.

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