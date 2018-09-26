В Сирии около 1,5 млн беженцев вернулись в свои дома

Москва, , 18:01 — REGNUM Свыше 1,47 млн сирийских беженцев на данный момент вернулись в покинутые ими дома благодаря мерам правительства Сирийской Арабской Республики, заявил 26 сентября журналистам представитель российского Межведомственного штаба по возвращению сирийских беженцев генерал-майор Евгений Ильин.

По его словам, подавляющее большинство этих людей относится к внутренним перемещенным лицам, однако более 244 тыс. человек вернулись в Сирию и из других стран.

«Из них более 1 млн 234 тысяч — внутренне перемещенные лица, и более 244 тыс. беженцев из-за рубежа», — сказал Евгений Ильин.

Представитель российского штаба отметил активную позицию Дамаска в восстановлении инфраструктуры и социальных объектов, разрушенных войной.

Кроме того, в восстановлении ряда инфраструктурных объектов уже участвуют предприниматели из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на очевидные успехи Сирии в мирном урегулировании и борьбе с незаконными вооруженными формированиями, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини 25 сентября заявила, что Евросоюз будет участвовать в восстановлении Сирии только при условии некого «политического процесса».

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