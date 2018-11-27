Минобороны РФ зафиксировало семь случаев стрельбы в Сирии

Москва, , 11:09 — REGNUM Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за прошедшие сутки, 26 ноября, зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 5, Хама — 1, Алеппо — 1», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы, по три в провинциях Алеппо и Хама.

Напомним, всего к процессу примирения в Сирии присоединились более 2,5 тыс. населенных пунктов. О своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 234 вооруженных формирования.

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