ВС РФ разъяснил ответственность за доведение предпенсионеров до увольнения

Москва, 27 ноября 2018, 12:03 — REGNUM Самостоятельное увольнение работника предпенсионного возраста или беременной женщины не освобождает работодателя от уголовной ответственности в случае, если имело место принуждение. Такие разъяснения содержатся в постановлении пленума Верховного суда России.
Подготовленный для судей документ касается статей УК РФ о необоснованном отказе в приеме на работу или необоснованном увольнении лиц предпенсионного возраста и женщин, беременных или имеющих детей младше трех лет (статьи 144.1 и 145 УК РФ).
Отмечается, что уголовная ответственность по указанным статьям наступает, если работодатель при увольнении руководствовался дискриминационным мотивом в отношении женщин и предпенсионеров. Однако если есть доказательства принуждения таких лиц к самостоятельному увольнению, состав преступления также имеет место.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла поправки в УК РФ, предполагающие санкции для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста. Предпенсионным возрастом считается возраст за пять лет до выхода на пенсию. За отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионера грозит штраф до 200 тыс. рублей
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