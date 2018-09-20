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Верховный суд РФ разъяснил позицию по «экстремистским репостам»

Общество

В судебной инстанции подчеркнули важность контекста публикации в интернете

Москва, 20 сентября 2018, 11:51 — REGNUM  Репосты экстремистских материалов в социальных сетях можно считать преступлением, если есть доказательства умысла на разжигание ненависти. Такие поправки Верховный суд России внес 20 декабря в собственное постановление по делам об экстремизме в сети интернет.

По мнению экспертов судебной инстанции, сама по себе публикация материалов, признанных экстремистскими, не может служить доказательством преступления. В Верховном суде отметили, что судья должен доказать, что автор публикации имел цель возбудить ненависть или вражду. Также в Верховном суде подчеркнули важность контекста публикации в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил декриминализовать «неотягощённый» состав преступлений по 282 статье УК РФ, в которой идет речь о возбуждении ненависти или унижении достоинства по различным признакам.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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