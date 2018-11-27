Генпрокуратуру попросили проверить предложение о замене тела Ленина

Москва, , 10:27 — REGNUM Обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить инициативу о замене тела Владимира Ленина копией направил исполнительный секретарь центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Об этом 27 ноября сообщает RT.

Автор обращения полагает, что предложение, выдвинутое депутатом законодательного собрания Ленинградской области Владимиром Петровым, может нарушать статьи 148 и 282 УК РФ, касающиеся права на свободу совести и вероисповеданий, а также возбуждения ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства.

Малинкович потребовал привлечь Петрова к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Он пояснил, что сторонники Ленина исповедуют марксистско-ленинскую идеологию.

Кроме того, Петров, по мнению коммуниста, провоцирует социальную рознь — конфликты между теми, кто по-разному видит дальнейшую судьбу тела Ленина. России сейчас нужен социальный мир, подчеркнул Малинкович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил сократить расходы на сохранение тела Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве путем замены тела восковой или полимерной копией. Тело Ленина нужно захоронить в 2024 году, когда со дня смерти основателя СССР исполнится сто лет, полагает он.

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