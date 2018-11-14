Его боятся и ненавидят — эксперт о тех, кому мешает Ленин

Москва, , 12:21 — REGNUM Тот, кто призывает убрать тело основателя Советского Союза Владимира Ленина из Мавзолея, почти гарантированно привлекает к себе внимание, повышает свою узнаваемость, но при этом ничем не рискует. Об этом 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский, комментируя инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова («Единая Россия»), призвавшего торжественно захоронить тело Ленина в январе 2024 года.

«Я хочу напомнить, что переворот на Украине во многом начинался со сноса националистами памятника Ленину в Киеве, — заметил Черняховский. — Это был рассчитанный ход. С одной стороны, вроде бы покусились на привычное и сакральное, а с другой стороны, властям было всё равно, есть этот памятник или нет, и никаких действий по этому поводу она предпринимать не будет».

Однако, по мнению Черняховского, желание власть имущих избавиться от тела Ленина свидетельствует об их ненависти к самой идее Октябрьской революции.

«Это память о том, что народ может собраться и сменить власть, — сказал эксперт. — На фоне этого естественны попытки тех, кто себя так или иначе связывает с властью, контратаковать центральную фигуру тех событий. Тем более что многим из них ненавистны сами надежды, связанные со строительством более справедливого мира. Им ненавистно то, что народ может собраться и что-то переделать не в пользу богатых. Естественно, богатые ненавидят Октябрь. Поэтому память о Ленине оказывается опасной для господствующего класса, причём основную ненависть вызывает идея, что бедные в принципе могут обойтись без богатых».

Кроме того, Черняховский обратил внимание на то, что даже строительство капитализма в РФ было бы выгоднее при сохранении почтительного отношения к фигуре основателя Советского государства.

«Но для этого не хватает стратегического видения, — сказал Черняховский. — Чутья и политического искусства. Этим занимаются не государственные деятели, а политиканы, которые и капитализма-то не строят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предложил сэкономить государственные средства, расходуемые на сохранение тела Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади, и заменить тело основателя Советского государства восковой или полимерной копией.

Что касается самого тела, то его Петров предлагает торжественно захоронить Владимира Ленина к 100-летию его смерти, которое наступит в январе 2024 года.

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