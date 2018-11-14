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Депутат из Ленобласти предлагает заменить тело Ленина копией

Политика

Торжественно похоронить тело Ленина в земле предлагается к 100-летию его смерти

Депутат из Ленобласти предлагает заменить тело Ленина копией
Dmitry Azovtsev
Вход в Мавзолей Ленина в Москве

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 14 ноября 2018, 09:55 — REGNUM  Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предложил сэкономить государственные средства, расходуемые на сохранения тела Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади, и заменить тело основателя Советского государства восковой или полимерной копией.

Ранее тот же депутат предлагал запретить чиновникам иметь дело с проститутками, ограничить в России аниме, а также запретить публичные дома с куклами и роботами вместо людей.

В этот раз Петров предлагает торжественно захоронить тело Владимира Ленина к 100-летию его смерти, которое наступит в январе 2024 года.

«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — цитирует Петрова RT.

Добавим, что Владимир Петров давно известен своими необычными законодательными инициативами.

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Например, он обратился к РАН с предложением разработать русский алфавит на латинице и внедрить его изучение в образовательных учреждениях. По его мнению, это поможет легче интегрироваться в международные процессы и привлечь внимание к русской культуре за рубежом.

Он также предлагал раздать гражданам РФ по одному крипторублю. Депутат-единоросс из Ленобласти также предлагает, чтобы в деловой и служебной переписке, а также во время официальных переговоров чиновники обращались друг к другу в соответствии с классным чином.

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Судьба тела Ленина и мавзолея
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