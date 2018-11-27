Канатная дорога в Москве месяц будет работать бесплатно

Москва, , 08:15 — REGNUM Сегодня, 27 ноября, в столице для пассажиров открывается канатная дорога через Москву-реку. Канатная дорога будет работать бесплатно до 24 декабря включительно, сообщается на портале мэра Москвы.

Время работы канатной дороги — с 12:00 до 20:00. Перевозить пассажиров будут 35 закрытых кабинок, каждая кабина рассчитана на восемь мест. Проехать три станции по канатной дороге от Воробьевых гор до «Лужников» можно всего за пять минут.

Кабины оснащены медиаэкранами. Снаружи установлены зацепы для велосипедов, лыж и сноубордов. Туристы смогут пользоваться аудиогидами на английском, китайском и немецком языках. В час канатная дорога сможет обслуживать до 1600 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября канатную дорогу через Москву-реку открыл мэр Сергей Собянин. Поездка «туда» обойдётся пассажирам в 400 рублей в будний день, в выходные цена поднимется 500 рублей. Тариф «туда-обратно» — 700 рублей в будни и 800 рублей в выходные. Причём билет действует в течение всего дня.

Подробнее: Поездка по канатной дороге в Москве будет стоить 400 рублей