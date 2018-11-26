Поездка по канатной дороге в Москве будет стоить 400 рублей

Москва, , 14:56 — REGNUM Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы 26 ноября назвал тарифы по открытой канатной дороге. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Поездка «туда» обойдётся пассажирам в 400 рублей в будний день, в выходные цена поднимется 500 рублей.

Тариф «туда-обратно» немного экономнее — 700 рублей в будни и 800 рублей в выходные. Причём действует в течение всего дня.

Льготный проезд получат инвалиды второй и третьей групп, пенсионеры, дети 7−14 лет, студенты и члены многодетных семей по тарифу «туда» — 300 руб. в будни, 400 руб. в выходные.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Москве открылась канатная дорога, она связала стадион «Лужники» и «Воробьёвы горы». Протяжённость маршрута составила 720 метров.

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