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В Москве открылась канатная дорога до стадиона «Лужники»

Общество

Протяжённость дороги составляет 720 метров

Москва, 26 ноября 2018, 13:37 — REGNUM  В Москве состоялось открытие канатной дороги через Москву-реку, которая свяжен стадион «Лужники» и Воробьёвы горы, сообщает 26 ноября телеканал «Москва24».

Протяжённость дороги составляет 720 метров. На маршруте предусмотрены три станции: «Воробьёвы горы» (на улице Косыгина), «Новая Лига» (на Воробьёвской набережной) и «Лужники» (на Лужнецкой набережной).

Дорога рассчитана на трафик в 1600 пассажиров в час. На маршруте будут использоваться 35 восьмиместных закрытых кабинок и 10 открытых кресельных для горнолыжников.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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