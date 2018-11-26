Памятник на русском. Минниханов «уже не хозяин»: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 12:34 — REGNUM

Неделя в Татарии прошла напряжённо. Скандалы были даже там, где казалось бы им нет места. Не шуточные страсти разгорелись при открытии памятника богослову и учёному Шигабутдину Марджани, год которого был объявлен в республике, так как в 2018 году исполнилось ровно 200 лет со дня его рождения. На памятнике, который открыли в память «фактического духовного отца современной татарской нации» все надписи были сделаны на русском языке и не дублировались на татарский, что вызвало вопросы у общественности, и ходят слухи, что глава региона Рустам Минниханов «высказал в связи с этим недовольство министру культуры РТ Ираде Аюповой». В итоге — поручено доработать памятник и сделать надписи на татарском, английском и арабском. Причём, если в случае двух первых языков вопросов нет, то появление последнего не совсем понятно.

Тем временем растёт протестная активность в регионе — противники пенсионной реформы и строительства мусоросжигательного завода создали общественное движение «Советы общественной самоорганизации (СОС) РТ». Оно объединило различные протестные группы: демократов, левых, экологов и татарских активистов. Первая совместная акция движения намечена на декабрь и пройдёт в поддержку свободы собраний. Эксперты уже назвали это движение «ноевым ковчегом» и не особо верят в его массовость, хотя и отмечают, что «в связи с новыми инициативами властей, ростом услуг ЖКХ, возмущение граждан будет возрастать», но «при всем уважении к аксакалам, это те же яйца, только вид сбоку».

Скандал в образовательной сфере в этот раз идёт рука об руку с коррупцией. Правоохранительные органы вскрыли в Казани факты продажи дипломов КХТИ и Казанского медицинского университета. В числе подозреваемых задержаны высокопоставленные сотрудники Татарского института переподготовки кадров агробизнеса и Казанского национального исследовательского технологического университета. Диплом в зависимости от вуза оценивался в 300−500 тыс. рублей. Теперь следствию предстоит выяснить, сколько липовых медиков успели «выпустить» «продавцы дипломов». Вину задержанные признали, но заявили, что бланки покупали в переходе за 12 тыс. рублей. Примечательно: на стенде одного из вузов с призывом «Равяйтесь на них!» висит портрет одной из задержанных сотрудниц. Стоит отметить также, что неделей ранее свыше 100 студентов медуниверситета были отчислены за неуспеваемость: самая масштабная чистка прошла на факультете педиатрии и лечебного дела, где многие младшекурсники во время сессии не смогли сдать анатомию!

На заседании совета по предпринимательству при главе Татарии бизнесмены пожаловались на недоступность кредитных ресурсов, а сам Рустам Минниханов призвал «органы власти избегать бюрократии и сложных процедур, не создавать самозанятым административные барьеры, не оказывать давление». «Бюрократии не должно быть!» — стало главным тезисом мероприятия, вот только общественность высказалась о встрече бизнесменов и властей скептически — «заседали-заседали, болтали-болтали… а что-то дельное решить забыли».

Сфера экономики была богата на события. Татария вошла в число восьми регионов Поволжья, что получат правительственные гранты, как самые результативные субъекты Федерации по итогам сбора налогов в бюджеты в 2017 году. Республике достанется самый большой транш — 690,021 млн рублей.

Дочка «Ростеха» выберет в Татарии площадку для серийной сборки сельскохозяйственных самолетов Т-500. Правительство республики и Почта Банк подписали «дорожную карту» по развитию сотрудничества, в том числе по повышения доступности банковских услуг для жителей отдаленных и малых населенных пунктов. Рустам Минниханов и глава китайской химической компании обсудили сотрудничество в сфере минеральных удобрений.

При рассмотрении вопросов реализации Стратегии-2030 глава региона предложил во время проведения в сельских поселениях народных сходов «зафиксировать ключевые предложения граждан и в дальнейшем рассмотреть их на уровне правительства и Госсовета республики».

А четвёртый форум «Мост Москва-Татарстан», призванный дать слово молодёжи и услышать её взгляд по ряду вопросов, у многих присутствовавших оставил неприятный «привкус» — на нём стало «больше пафоса», вопросы фильтровались на этапе подачи — «были выбраны нейтральные, позитивные вопросы, для настроения публики». Из казанских СМИ прозвучало мнение, что «Минниханов ушел от острых вопросов», молодёжь отмечала, что от этих форумов «результатов не видно». Достаточно резкое мнение звучало в адрес главы Татарии и от участников дискуссии под материалами с мероприятия — «он уже не хозяин в Татарстане», а «обычный колониальный чиновник», потому какой, мол, с него спрос.

Сессия Госсовета РТ, прошедшая 19 ноября, была одной из самых важных в этом году — на ней в окончательном чтении приняли бюджет-2019. К законопроекту поступило 490 поправок, в итоге бюджет республики принят со следующими основными параметрами: доходы — 237 млрд 23 млн 276,8 тыс. рублей, расходы — 241 млрд 174 млн 553,7 тыс. рублей, а дефицит — 4 млрд 151 млн 276,9 тыс. рублей. Из федеральной казны Татария в 2019 году получит 15 млрд рублей.

Депутаты республики также выступили с инициативой увеличить возраст, допустимый для покупки оружия — с 18 до 21 года, и не выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам, которые были наказаны за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших серьезных последствий до окончания срока наказания.

Выборы нового имени для аэропортов Татарии обернулись скандалом, в котором один чиновник уже успел получить предупреждение за самодеятельность, когда потребовал с подчинённых отчёта о том, как те проголосовали. Стало известно, что «в добровольно-принудительном порядке заставляют голосовать за Тукая и Лемаева при выборе имен для аэропортов Казань и Бегишево соответственно». В Лаишевском районе по предприятиям рассылали даже соответствующие «рекомендации». Жители региона между тем под новостями о голосовании чаще всего пишут, что «компания по переименованию — попытка переключения внимания населения от проблем в экономике к мелкой суете» и «не нужно аэропорты переименовывать».

В Набережных Челнах на прошлой неделе определились с главным прокурором — им стал Дмитрий Ерпелев, ранее занимавший должность прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Казанским СМИ он известен как прокурор, который «вскрывал многомиллионные аферы на режимных объектах, расследовал ЧП на Казанском пороховом заводе, отстаивал интересы авиаторов и безопасность жителей казанских пригородов».

Хотели как лучше, получилось как всегда. Примерно так можно охарактеризовать тендер по закупке сладких подарков для 135 тыс. детей Казани. Поставкой подарков будет заниматься тот же частный предприниматель из Омска, что и год назад, к которому претензии по качеству и срокам выполнения контракта имелись по схожей закупке у властей Приморья, а также казанских родителей. Хотя власти и смогли сэкономить на этом тендере — начальная цена лота подешевела в два раза, но и начальная цена подарка при том же весе снизилась почти в два раза — с 265 до 145 рублей. По мнению родителей, новогодние наборы в прошлом году оказались «безобразные», поэтому их «выкинули» и добавили, что «лучше никакие, чем такие».

Культурный скандал

2018 год в Татарии был объявлен годом Шигабутдина Марджани, со дня рождения которого в этом году исполнилось 200 лет. Казанские СМИ назвали богослова и учёного — фактическим духовным отцом современной татарской нации, от этого казус, произошедший при открытии памятника в память о нём, получил широкий общественный резонанс.

После торжественной церемонии обнаружилось, что надпись на постаменте выполнена только на русском языке. Часть общественности возмутилась, что на памятнике татарскому богослову, нет надписи на родном для него языке.

«На следующий день даже просочилась информация, что Рустам Минниханов якобы выказал в связи с этим недовольство министру культуры РТ Ираде Аюповой», — пишет издание «Бизнес-онлайн», уточняя, что «на самом деле решение об установке и внешнем виде монумента было принято задолго до назначения Аюповой» и «вольно или не вольно экс-начальницу подставила занимавшая на тот момент должность замминистра культуры РТ Светлана Персова», которая курировала установку памятника.

Минниханов поручил добавить на памятник надписи на английском, арабском и татарском языках. Арабский в этот список попал, так как богослов его хорошо знал и часто общался на этом языке. Довольно странное объяснение, если учесть, что знал он не только арабский язык.

При этом при обсуждении установки памятника жителей Татарии удивило и шокировало не только это.

«Памятник? Богослову? Разве можно в исламе создавать изображения людей, тем более богословов? Это как вообще?», «Татарстан светское государство, но Марджани то ИСЛАМСКИЙ богослов!!! Ислам не допускает изображения людей на камне картинах и надгробных памятниках», — удивлялись и возмущались жители республики.

Отметим, на установку памятника, благоустройство территории было затрачено 28,6 млн рублей.

Протестная активность

Протестующая оппозиция Татарии решила объединить усилия и 21 ноября создала движение «Советы общественной самоорганизации (СОС) РТ», в которое вошли различные протестные группы: демократов, левых, экологов и татарских активистов.

«Общественники намерены совместно бороться как против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ), так и в поддержку татарского языка. А первая акция нового движения планируется в защиту свободы собраний», — пишет газета «Коммерсантъ».

Известно, что в состав нового движения вошли антиядерное сообщество региона, Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), чей набережночелнинский филиал был ранее признан организацией, чья деятельность на территории России запрещена, а также противники строительства мусоросжигательного завода, социально-экологический союз республики, рабочее движение, отделение Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Шура аксакалов (совет старейшин республики). В своих учредительных документах они указали, что движение создано в связи с «обострением социально-экономических противоречий внутри общества» с целью «защиты и лоббирования рядовых граждан».

Движение появилось за год до крупных выборов 2019 года — в Татарии осенью предстоит избрать Госсовет в полном составе. Эксперты считают, что какой-либо существенной силы за движением не стоит.

«Пик недовольства по поводу пенсионной реформы прошел. Но, вероятно, в связи с новыми инициативами властей, ростом услуг ЖКХ, возмущение граждан будет возрастать», — цитирует профессора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Сергеева издание.

При этом Сергеев отметил, что «подобные организации создавались и ранее, но их успех был ограничен» и «это связано не только с недостатком ресурсов, но и с тем, что подобные движения представляют из себя «ноев ковчег»». Он также уточнил, что новому протестному движению нужен новый харизматический лидер и необходима концентрация на какой-то одной актуальной теме.

«При всем уважении к аксакалам, это те же яйца, только вид сбоку», — резюмировал он, добавив, что движение может «аккумулировать часть протестного электората, но не больше чем его участники привлекали раньше».

Напомним, в начале ноября 2018 года Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) обнародовал доклад «Рост протестной активности в России». В нём в рейтинге регионов по протестной активности Татария занял позицию «середнячка».

Липовые дипломы

В образовательной сфере Татарии — очередной скандал. Выявлены факты продажи дипломов КХТИ и Казанского медицинского университета. Стоимость варьировалась от 300 до 500 тыс. рублей за диплом.

С поличным, во время передачи денег за услугу, были задержаны фигуранты дела — заведующая кабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности Казанского национального исследовательского технологического университета 44-летняя Наталья Ш. и проректор по учебно-методической работе Татарского института переподготовки кадров агробизнеса 52-летняя Элеонора Х. Уголовные статьи были возбуждены по статьям о взяточничестве и посредничестве в нём.

По данным следствия, 21 ноября 2018 года Наталья Ш. через знакомую — Элеонору Х., имеющую «возможность изготовлять дипломы о высшем образовании», предложила двум мужчинам за вознаграждение предоставить документы. Диплом Казанского национального исследовательского технологического университета оценили в 300 тыс. рублей, а Казанского государственного медицинского университета — в 500 тыс. рублей.

Мужчины до встречи с «продавцами» сообщили о предложении в правоохранительные органы и в результате операции женщины были задержаны. Причастность к совершению преступления они признали полностью, расследование дела продолжается.

Позднее стало известно, что в деле уже восемь эпизодов.

«На допросе выяснилась интересная деталь: подозреваемые заявили, что бланки дипломов для продажи купили в Москве в переходе за 12 тыс. рублей, а в Казани разыгрывали спектакль и продавали их в 10 раз дороже. Впрочем, судя по всему, следствие пока в эту версию не очень-то верит, иначе дело было бы возбуждено по статье за мошенничество, а не за взятку. Впрочем, в дальнейшем обвинение могут переквалифицировать», — пишет издание «Бизнес-онлайн» со ссылкой на свои источники.

Примечательно: на стенде одного из вузов с призывом «Равняйтесь на них!» висит портрет одной из задержанных сотрудниц. То ли доска почёта, то ли доска позора…

Экономика недели

Среди важных экономических событий в Татарии на прошлой неделе можно отметить выделение правительственного гранта, как одному из восьми регионов Поволжья, отличившегося при сборе налогов в 2017 году. Татария получит самый большой транш — 690,021 млн рублей.

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Помимо этого, в республике может появиться новый налогоплательщик — дочка «Ростеха» (ОНПП «Технология» из Калужской области) рассматривает площадки в регионе для серийной сборки сельскохозяйственных самолетов Т-500.

«Республика предложила нам несколько вариантов площадок. Сейчас наша инженерная группа изучает оптимальные предложенные варианты. Всего предложено около 8 площадок», — цитирует гендиректора предприятия Андрея Силкина издание «Казань».

Напомним, впервые разработку стоимостью около 20 млн рублей за одну машину представили в 2017 году на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Первые десять серийных самолетов были приобретены авиакомпанией «Русавиа». Их планируют применить в Татарии и Башкирии.

И это еще не все события.

С Почтой Банком на прошлой неделе была подписана «дорожная карта» по развитию сотрудничества. От республики документ подписал исполняющий обязанности премьер-министра Рустам Нигматуллин, а от банка председатели правления Георгий Горшков.

В рамках беседы стороны обсудили вопросы повышения доступности банковских услуг для жителей отдаленных и малых населенных пунктов.

А с представителями китайской химической компании Sichuan Golden Elephant Sincerity Chemical (SGESC), посетившими Казань на прошедшей неделе, Рустам Минниханов обсудил сотрудничество в сфере минеральных удобрений и перспективы развития совместных проектов. Встреча носила ознакомительный характер.

Важный документ обсудили на прошлой неделе на стратегической сессии в правительстве региона. Речь шла о Стратегии-2030. По-прежнему основными драйверами экономического развития региона власти видят нефтегазохимический комплекс, формирующий около трети экономики республики, машиностроение, объем которого в структуре промышленности составляет более 23%, энергетику и сельское хозяйство. При этом отмечалось, что при разработке и дополнении Стратегии были максимально учтены мнения жителей республики. От населения поступило более 3,5 тыс. инициативных предложений.

В завершение сессии Рустам Минниханов отметил, что при внесении изменений в документ Стратегии необходимо и впредь учитывать мнение жителей.

«Во время проведения в сельских поселениях народных сходов следует зафиксировать ключевые предложения граждан и в дальнейшем рассмотреть их на уровне правительства и Госсовета республики», — уточнил он.

А вот форум «Мост Москва-Татарстан», в котором принял участие глава региона, оставил у участников неприятное послевкусие, хотя его задачей было услышать молодёжь, обсудить их выбор профессии.

Напомним, форум проходит четвёртый год подряд в Москве, на нём собираются студенты, аспиранты, а также молодых людей, которые совсем недавно начали свой трудовой путь в Москве. А известные выходцы из Татарии делятся с ними советами по выбору профессии, достижениями и отвечают на вопросы. В этот раз спикером выступил Рустам Минниханов, к которому у молодёжи накопилось множество вопросом, но, увы, оказалось, что пафоса у мероприятия добавилось, а открытости убавилось.

«Многих смутило то, что вопросов, отобранных для спикеров, было очень мало — несправедливо мало, потому что даже по счетчику было видно, что оставалось еще 15 вопросов. И были выбраны нейтральные, позитивные вопросы, для настроения публики, но молодежь не для этого ждет форум, ведь важных вопросов много», — писало издание Idel. Реалии, добавляя, что «в этом году спрашивать на форуме можно было только в электронном виде, а не лично» и «модераторы могли спокойно фильтровать неудобные вопросы и на экране появлялись только самые позитивные».

Издание, пообщавшись с пришедшими, добавило, что «Минниханов ушел от острых вопросов», а одна из участник Гузель Сагитова отметила, что спикеры давали очень интересные и дельные советы, но «результатов не видно».

"Для чего эти форумы, для того, чтобы просто поговорить и расстаться?» — удивилась участница.

«Сегодняшняя встреча хорошая возможность получить от вас обратную связь. Важно, что уехав из республики вы не оборвали связь, а наоборот стали носителями культурного кода Татарстана, накопили опыт и знания, полезные и вам самим, и нашей республике. Когда-то вы приняли решение уехать из Татарстана. Проанализировав ваши мотивы, мы сможем работать гораздо эффективнее, чтобы лучшие кадры всё-таки оставались у нас в республике», — заявил собравшимся министр молодёжи Дамир Фаттахов.

Бурная дискуссия с критичными нотами развилась под материалами о форуме.

«Татарский народ имеет лидера, которого заслуживает в лице Миниханова», «Да он уже не хозяин в Татарстане», «Все правильно про Минниханова. Это обычный колониальный чиновник», — пишут участники.

Бизнес и его проблемы

На прошедшей неделе также состоялось заседание совета по предпринимательству при главе Татарии, на котором был поднят огромный пласт проблем, с которым сталкивается бизнес в республике.

«Мы инициировали изменения в федеральные и республиканские нормы, которые регулируют предпринимательскую деятельность. Отрадно, что вы не только участвуете в дискуссиях, но и вносите предложения и даёте свою экспертизу», — заявил Рустам Минниханов, добавив, что в 2018 году на поддержку бизнеса из бюджета выделено более 1 млрд рублей.

На эти заявления бизнес ответил отнюдь не рукоплесканием, а жалобами — на недоступность банковских кредитов.

«Предприниматель вынужден уходить в потребительские кредиты, в ипотеку под собственные квартиры. Везде мнение, что Татарстан — передовой регион, хоть ты лопни, хоть ты тресни — Татарстан на первом месте, так говорят, но на деле у нас проблемы», — заявил после всех жалоб гендиректор ООО «Ваш надежный риелтор» Андрей Савельев, добавив, что малый и средний бизнес банкам неинтересен.

Напомним, исследование делового климата в муниципалитетах Татарии в 2018 году показало, что именно нехватка заёмных средств зачастую является сдерживающим фактором роста предпринимательства.

Рустам Минниханов в рамках заседания также напомнил о том, что республика участвует в пилотном проекте по самозанятым и призвал «все задействованные органы власти избегать бюрократии и сложных процедур, не создавать самозанятым административных барьеров, не оказывать какого-либо давления».

"Только в этом случае новый налоговый режим заработает и будет восприниматься гражданами», — резюмировал он.

На заседании как и на молодёжном форуме было сказано много слов, а вот к делу так и не перешли.

«Заседали-заседали, болтали-болтали… а что-то дельное решить забыли», «Формат этих встреч правильный, но, как мне кажется, больше такие встречи надо проводить с оглашением имён чиновников, которые действительно мешают развиваться, прикрываясь законом», — пишут жители республики под материалами о заседании.

Госсовет: бюджет и оружие

Главными вопросами на сессии Госсовета Татарии 19 ноября 2018 года стали принятие бюджета 2019 года и инициатива по внесению изменений в федеральное законодательство об оружии.

Главный финансовый документ следующего года — бюджет Татарии был принят в целом и уже направлен на подпись главе региона. На 2019 год доходная часть составит 237 млрд 23 млн 276,8 тыс. рублей, расходная — 241 млрд 174 млн 553,7 тыс. рублей при дефиците — 4 млрд 151 млн 276,9 тыс. рублей.

По словам главы комитета по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина, к последнему чтению к документу, принятому в первом чтении в октябре, было подано 490 поправок, из них от кабинета министров республики — 458 поправки, от депутатов Госсовета — 32.

«По каждой из предложенных поправок приняты необходимые решения. В связи с детальной проработкой внесенных предложений на всех уровнях депутаты Государственного Совета, авторы поправок, сочли возможным снять свои поправки с рассмотрения», — отметил Якунин, уточнив, что в 458 правительственных поправках речь идёт о конкретизации межбюджетных трансфертов и софинансирование программ со стороны республики, расходах по нацпроектам, перераспределении средств по республиканским госпрограммам.

Федеральная казна в следующем году направит в Татарию 15 млрд рублей, в 2020-м — 10,6 млрд рублей, в 2021-м — 8,7 млрд рублей. На софинансирование нацпроектов в регион поступит в 2019 году — 5,1 млрд рублей, в 2020-м — 4,7 млрд рублей, 2021-м — 4,4 млрд рублей.

После происшествия в колледже Керчи, где 17 октября учащимся были убиты 20 человек, депутаты Татарии предложили ужесточить закон «Об оружии».

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Основное предложение — увеличить возраст приобретения оружия с 18 до 21 года, внеся поправки в статьи 13 и 26 Федерального закона «Об оружии» и в статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Речь идет не только о том, чтобы ограничить и упорядочить продажу оружия. Но одновременно нельзя умалять значение воспитательной работы среди учащихся школ, высших и средних учебных заведений. Особое внимание нужно обратить на неблагополучные семьи. Усилить работу с ними», — отметил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

На сессии уточнялось, что сегодня лицензия на приобретение оружия выдается после того, как пройдена соответствующая подготовка и проверены знания правил, наличие навыков безопасного обращения с оружием. Раз в пять лет владельцы ряда видов оружия должны проходить перепроверку.

«Между тем законодательство не предъявляет требований о прохождении такой проверки к владельцам охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного комбинированного оружия», — уточнил зампредседателя комитета по законности и правопорядку Рафил Нугуманов.

Законопроект предлагает расширить требование и на них.

Ещё одно предложение — не выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам, которые были наказаны за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших серьезных последствий до окончания срока, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию.

В административном кодексе предложено ужесточить пункт о наказании за ношение оружия лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На сегодня за это предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему. Госсовет Татарии предложил лишать права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему, то есть исключить возможность простого штрафа.

Прокурор в свою очередь предложил разработать и закрепить на законодательном уровне норму о мониторинге поведения детей в период их посещения образовательных учреждений, то есть выявлять «предрасположенности к совершению серьезных противоправных деяний (открытое поощрение насилия, характерные рисунки, отношения со сверстниками, поведение в социальных сетях)».

Имя для аэропорта: добровольно-принудительное голосование?

К финалу проекта по отбору новых имён для ряда российских аэропортов осталось семь претендентов: для аэропорта Казани — это поэт Габдулла Тукай, авиаконструктор Андрей Туполев и поэт Муса Джалиль. Для Бегишево отобрали четверых претендентов: министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николая Лемаева, химика Дмитрия Менделеева, художника Ивана Шишкина и композитора Салиха Сайдашева.

Напомним, отбор имён для аэропортов Казани и Бегишево в рамках проекта «Великие имена» стартовал с 11 октября.

В Татарии это мероприятие не обошлось без чиновничьих перегибов. В Лаишевском районе исполком уличили в том, что он рассылает руководству предприятий письмо, в котором сообщалось, что «необходимо организовать голосование своих подчиненных или за великого поэта Габдуллу Тукая, чтобы именно его имя было присвоено аэропорту Казань, или за внесшего большой вклад в становление Нижнекамска Николая Лемаева, чтобы увековечить его память в названии аэропорта Бегишево». Была в письме примечательная приписка — «о результатах голосования просим сообщить…» и шёл адрес отдела экономики и предпринимательства исполкома.

Данный документ оказался в распоряжении казанских СМИ.

«В день начала голосования на сайте проекта среди имен для казанского аэропорта в лидеры уверенно вышел авиаконструктор Туполев, но уже на следующий день в мощный рост пошел поэт Тукай, и сейчас, судя по открытой статистике, он опережает соперников просто с невероятным отрывом: у него более 15 тысяч голосов, в то время как у Туполева чуть больше семи, у Джалиля — только три тысячи, — пишет издание «Вечерняя Казань». — В списке имен для аэропорта Бегишево лидирует Николай Лемаев — у него более 7 тысяч голосов».

Жители бурно отреагировали на это добровольно-принудительное голосование, но большинство высказались за то, что не нужно переименовывать аэропорты.

«Кто-нибудь подсчитал, сколько денег стоит изменение названия аэропорта в ICAO? Даже если код аэропорта KZN останется прежним, думаю, это не дешёвое удовольствие», «Заставь чиновника богу молится… А вообще эта компания по переименованию — попытка переключения внимания населения от проблем в экономике к мелкой суете. Не нужно аэропорты переименовывать», «А почему бы не провести голосование за прежнее название — аэропорт «Казань»? Многие считают, что этот вариант лучший! Главное, что делать ничего не нужно — всё уже давно сделано и никаких затрат, связанных с переименованием — то, что надо!!!) А выделенные средства отдать на лечение больных детей, пустить на прибавки к пенсиям… То же самое с «Бегишево» и другими аэропортами. В стране много других не решённых проблем. К чему очередная блажь?» — отмечают жители.

Позднее стало известно, что чиновнику исполкома района, который требовал отчёты о голосовании за имена для аэропортов, объявили замечание за самодеятельность.

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У автограда — новый прокурор

«Обезглавленной» в марте 2018 года после отъезда в Чувашию Александра Евграфова прокуратуре Набережных Челнов наконец-то нашли руководителя. Кресло после «временщика» Айдара Галиева занял 47-летний Дмитрий Ерпелев. Ранее он был прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ.

Ерпелев родом из Казани, оттуда же он ведёт отсчёт своей трудовой биографии. С 1993 года он работал помощником прокурора войсковой части, был заместителем казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах республики, заместителем прокурора Сармановского района, зампрокурора Вахитовского района Казани, а с марта 2014 года занимал должность прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах региона.

«Ерпелев вскрывал многомиллионные аферы на режимных объектах, расследовал ЧП на Казанском пороховом заводе, отстаивал интересы авиаторов и безопасность жителей казанских пригородов», — пишет издание «Реальное время», уточняя, что «в 2015 году в Казани команда Ерпелева совместно с военной прокуратурой вскрыла многомиллионную аферу с военным госконтрактом на изготовление костюмов химзащиты».

Издание Chelny-biz.ru также уточняет, что новый прокурор никак не связан с Набережными Челнами и «возможно, это и стало одной из причин выбора кандидатуры».

Сладкий скандал с прогорклым послевкусием

На прошлой неделе исполком Казани подвёл итоги тендера на закупку 135 тыс. сладких подарков детям столицы. Тендер за время борьбы между частными предпринимателями из Татарии и Омска подешевел вдвое. Казалось бы экономия — это прекрасно, но есть и «ложка дёгтя» — победитель должен будет всё также поставить 600-граммовый подарок, но уже не за 265 рублей за штуку, а за 145 рублей. Родители казанских детишек переживают, что это несомненно скажется на качестве, ведь хорошие сладости итак стоят дорого, а тут еще в эту цену входит дорогая упаковка и магнит.

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«Из года в год дают несъедобные подарки. То, что в этих подарках, давать детям — просто преступление. Сплошное пальмовое масло и прочая гадость», «Товарищи, предлагаю принести все эти ПРЕКРАСНЫЕ ПОДАРКИ, к зданию Госсовета и усыпать им вход. Пусть лакомятся сами такими сладостями. Прям выбрать день, к примеру, 29 декабря, сгрузить им мешок «детской радости» за 145 руб — 600 гр», — пишут разочарованные родители в группах соцсетей.

Напомним, победителем тендера, снизив цену с 35,775 млн рублей до 19,67 млн рублей стала омская предпринимательница Ольга Воронцова, поставлявшая подарки и год назад.

Когда было оглашено имя победителя, выяснилось, что не только у казанских родителей есть претензии к прошлогодним подаркам, но и в Приморье к данному поставщику имелись претензии за «ненадлежащее исполнение» обязательств и нарушение сроков.

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«В прошлом году получили подарки от этого поставщика. Со всей ответственностью заявляю: позорные. Самые дешевые карамельки, вафли и печенье. Выкинули. Лучше никакие, чем такие», «В прошлом году в школе давали подарки, маленькие и невкусные, ребенок практически ничего не ел оттуда», — пишут родители казанских детей и призывают власти при проведении подобных тендеров делать упор на качество, а не на возможность сэкономить.

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