В Поволжье правительственные гранты получат восемь регионов

Нижний Новгород, , 13:42 — REGNUM Восемь регионов Приволжского федерального округа в 2019 году получат правительственные гранты, попав в число самых результативных субъектов Федерации по итогам сбора налогов в бюджеты в 2017 году. Самый большой объём средств выделяется Татарии. Соответствующее распоряжение правительства поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM.

В ПФО гранты получат восемь регионов: Татария — 690,021 млн рублей, Ульяновская область — 431,937 млн рублей, Саратовская область — 282,112 млн рублей, Пензенская область — 235,732 млн рублей, Самарская область — 217,048 млн рублей, Башкирия — 192,797 млн рублей, Чувашия — 192,797 млн рублей и Нижегородская область — 152,592 млн рублей.

Напомним, за 2017 год Татария перечислила в федеральный бюджет 69,4 млрд рублей только налога на добавленную стоимость, который был собран на территории республики, что на 19% больше, чем в 2016 году. В целом с 2010 по 2018 год республика направила в казну страны почти 340 млрд рублей налога на добавленную стоимость.

В 2018 году из федерального бюджета в Татарию планировалось направить 28,7 млрд рублей различных траншей без учёта гранта. За девять месяцев из годового плана в республику уже поступило 17,6 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего в список получателей грантов попали 40 регионов. Между ними в 2019 году распределят 19,96 млрд рублей. По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, эти средства не связаны какими-то условиями и могут быть потрачены на насущные нужды.

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