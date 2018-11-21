Татария после трагедии в Керчи предлагает повысить возраст покупки оружия

Казань, , 12:18 — REGNUM Госсовет Татарии принял законодательную инициативу «О внесении изменений в статьи 13 и 26 Федерального закона «Об оружии» и «О внесении изменения в статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Депутаты регионального парламента после трагедии в Керчи считают необходимым повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года, сообщили ИА REGNUM в Госсовете республики.

Сейчас лицензия выдается гражданампосле прохождения ими соответствующей подготовки и проверки знания правил и наличия навыков безопасного обращения с оружием. При этом владельцы огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.

«Между тем законодательство не предъявляет требований о прохождении такой проверки к владельцам охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного комбинированного оружия», — отметил заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Рафил Нугуманов. Поправки же предлагают проверять раз в пять лет и владельцев охотничьего оружия.

Количество охотничьего гладкоствольного и огнестрельного оружия с нарезным стволом составляет 78% от общего количества оружия, имеющегося на руках у владельцев, а огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия составляет всего 22%. Таким образом, основная масса владельцев оружия освобождена от необходимости проходить проверку через каждые пять лет.

Законопроект о внесении изменения в статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предлагает ужесточить норму о штрафе за ношение оружия лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лишении права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему. Предлагается сохранить лишь вариант наказания, который предполагает лишать права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

При этом представители непарламентских партий раскритиковали инициативу. Председатель регионального отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин усомнился в возможности полной реализации предложения запретить носить оружие до 21 года. В частности, он сомневается о возможности применения такой нормы на Крайнем Севере, где основной вид деятельности мужчин — охота.

«Власть должна научиться доверять своим гражданам, тогда и граждане будут доверять ей», — полагает Зинатуллин.

Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов считает, что в самом обществе сегодня культивируется насилие.

«Всякие ограничительные меры одним только законом мы не установим, должны быть комплексные меры», — сказал он и добавил, что в целом поддерживает инициативу парламента Татарии.

Представитель регионального отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов сказал, что «жизнь сложная и многогранная» и никто не отказывается от автомобилей, несмотря на число ДТП.

«Нельзя наших граждан делать беззащитными, нужно позволить им защищать свою жизнь», — пояснил он и предложил узаконить ношение короткоствольного нарезного оружия для самообороны.

В ближайшее время законодательная инициатива Госсовета Татарии будет направлена в Государственную думу РФ.

Напомним, массовое убийство в политехническом колледже в Керчи произошло днем 17 октября: погиб, считая самого нападавшего, 21 человек, 67 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее повысить возрастной ценз при покупке оружия предлагали в Росгвардии. С ведомством согласились и депутаты Госдумы, и члены экспертного сообщества. По словам заместителя главы Росгвардии Сергея Лебедева, законодатели должны взять за основу лишение права на покупку оружия лиц, не достигших возраста 21 года.

С аналогичной инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Президент РФ Владимир Путин потребовал усилить контроль над обращением оружия в стране и призвал Росгвардию принять для этого меры, в том числе предполагающие внесение изменений в законодательство РФ.