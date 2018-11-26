Космонавт с Колымы об именах для аэропортов: Своего ничего, всё слизывают

Магадан, Магаданская область, , 09:00 — REGNUM Российский космонавт, уроженец Магадана Павел Виноградов высказался категорически против инициативы дать названия аэропортам России. Известный колымчанин считает, что эта идея появилась от безделья и скопирована с американской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Имя космонавта является одним из предложенных в качестве дополнения к названию аэропорта Магадана, но, по словам Павла Виноградова, он на это своего разрешения не давал.

«Такое ощущение, что тем, кто это замутил, делать совершенно нечего, — написал он в ответе, — все слизывают-подлизывают за пиндосами с острова Америка. Своего ничего…» — цитирует колымского космонавта ИА Весьма.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Колымы настроены решительно против отказа от действующего названия регионального аэропорта, который по мест базирования получил имя «Сокол» (находится в одноимённом посёлке). Кроме того, люди указывают на то, что, прежде чем менять название аэропорта, его строения необходимо привести в нормальное состояние, которое бы обеспечивало безопасность пассажиров. Пока по стенам зданий аэровокзала идут огромные трещины.

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