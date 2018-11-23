Колымчане не хотят аэропорт имени Высоцкого: Оставьте название «Сокол»!

Магадан, Магаданская область, , 09:34 — REGNUM Жители Магаданской области по-прежнему против того, чтобы региональный аэропорт получил новое название, даже если ему будет присвоено имя барда Владимира Высоцкого. Колымчанам больше нравится название, которое воздушные ворота региона получили по месту расположения в посёлке Сокол, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Оживлённые дискуссии об имени аэропорта длятся в Магаданской области уже месяц.

Читайте также: Колымчан не устраивают варианты имени для регионального аэропорта

«При чём тут Высоцкий? Полтора понедельника пробыл в городе и что? Ничего. Ну, написал стих. И всё», «Многие знаменитости посещали Магадан. Название даётся не за посещение, а за дела и заслуги», «Оставить старое название — при всей любви к Высоцкому!» — пишут люди в соцсетях.

Колымский блогер Антон Афанасьев провёл опрос, и его результаты показали, что большинство жителей региона хотят оставить старое название аэропорта. За этот вариант ответа проголосовали 8 159 человек, за присвоение имени Владимира Высоцкого — 862, геолога, автора фундаментальных трудов, руководителя и организатора двух первых колымских экспедиций Юрия Билибина — 456, основоположника советской космонавтики Сергея Королёва — 387, одного из основателей Магадана Эдуарда Берёзина — 272.

Читайте также: Аэропорту Колымы пока не до имени: его здания разрушаются из-за мерзлоты

«Если народ не направит петицию на тему «хватит глумиться над нашим Соколом», то так и дадут аэропорту имя Владимира Высоцкого, — рассуждают жители региона. — Странно, на мой взгляд, давать аэропорту — воздушному порту имя поэта и певца… У воздушной гавани должно быть воздушное имя, вот как у нас, гордая птица Сокол», — комментируют итоги опроса колымчане.

Есть и такое мнение: «Всё предрешено, и никакие петиции уже не помогут… Участники не мы, мы свидетели, и уже давно».

Голосование за новое имя для аэропорта Магадана идёт на сайте Великиеимена. рф неактивно. Всего свои голоса отдали 12 934 человека, из них 4950 поддержали Владимира Высоцкого, 3362 — Юрия Билибина, 2666 — Сергея Королёва и 1956 — Эдуарда Берёзина.

Читайте также: Аэропорту Магадана могут присвоить имя Владимира Высоцкого

Как сообщало ИА REGNUM, прежде чем менять название главного аэропорта Магаданской области, его строения необходимо привести в нормальное состояние, которое бы обеспечивало безопасность пассажиров, заявлял ранее заведующий кафедрой промышленного и гражданского строительства СВГУ, ведущий научный сотрудник Северо-Восточной научно-исследовательской мерзлотной станции института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН, кандидат технических наук, доцент Владимир Власов.