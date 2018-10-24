Колымчан не устраивают варианты имени для регионального аэропорта

Магадан, Магаданская область, , 10:49 — REGNUM Жители Магаданской области по-прежнему воспринимают идею присвоения имени региональному аэропорту скорее негативно, нежели с поддержкой. Претенденты на то, чтобы дополнить название воздушных ворот Колымы, большинство не устраивают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Высоцкий был на Колыме всего пару раз и «своим», конечно, не является. Королёв и Жжёнов на Колыму прибыли не по своей воле, и с уверенностью можно сказать, что с ностальгией о проведенных в лагере годах они не вспоминали. Остальные варианты: семья Бойко, Мазурук, Попков, Билибин, Куваев ‑ и вовсе практически не известны за пределами Магаданской области и Дальнего Востока», — выражает мнение колымчан о списке фамилий, составленных региональной общественной палатой, ИА Весьма.

Жители региона считают странным и то, что проголосовать против изменения имени аэропорта «Сокол» в Магадане нельзя — разрешается только предложить свой вариант. Колымчане акцентируют внимание на том, что вообще не видят причин для того, чтобы менять что-то в и без того звучном имени воздушных ворот области. При этом сторонниками переименования никакой внятной аргументации для этого не предлагается, подчёркивают люди.

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Мэр Магадана Юрий Гришан в ответ на недовольство жителей региона предложил дополнить список фамилий, которые в последующем могут стать дополнением к названию аэропорта.

«В этот список, помимо уже озвученных великих россиян, я считаю обязательно нужно включить ещё две фамилии: академика Николая Шило и спортсменки Елены Вяльбе. Это две знаковые фигуры в истории Магаданской области, которые заслуживают участвовать в голосовании», — заявил журналистам мэр столицы Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданскую область взбудоражило намерение изменить название регионального аэропорта. Воздушные ворота Колымы расположены в посёлке Сокол, а потому имеют такое название, и жители региона им гордятся. По мнению колымчан, что-то добавлять к этому не нужно.

Напомним, изменить название аэропорта «Сокол» предложили в общественной палате региона. Переименовать воздушные ворота Колымы предлагается в рамках поддержанной министром культуры РФ Владимиром Мединским общероссийской инициативы по присвоению международным аэропортам страны имён выдающихся соотечественников. Аэропорт «Сокол» стал одним из 45 воздушных ворот, попавших в список для дополнения названия. Люди эмоционально высказывают свои мнения по этому поводу в соцсетях, большинство — категорически против.