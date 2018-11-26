В Черкизовском парке Москвы для детей построят «Лесную сказку»

Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве благоустроят детский Черкизовский парк. Работы по благоустройству начнутся в 2019 году. Всю территорию дополнительно озеленят — высадят деревья и кустарники, сообщается на портале мэра Москвы.

На территории детского Черкизовского парка обустроят тематические зоны для детей под названиями «Лесная сказка», «Путешествия» и «Фотозона». На площадка «Лесная сказка» среди деревьев дом сказочной Бабы-яги и жилища других сказочных персонажей. А «Фотозону» украсят фигуры персонажей мультфильмов «Ну, погоди!» и «Простоквашино».

Также в парке соорудят, скейт-парк, памп-трек, велодорожки и спортивные тренажёры. На территории появятся стойки с кнопками оповещения, в случае ЧС можно будет вызвать помощь.

Детский Черкизовский парк расположен на Большой Черкизовской улице, недалеко от футбольного стадиона. Его площадь составляет более 14 га.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве благоустраивали 82 зеленые зоны. В ноябре был открыт одни из самых больших парков столицы — парк 850-летия Москвы.

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