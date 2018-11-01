Собянин открыл парк 850-летия Москвы после реконструкции

Москва, , 04:05 — REGNUM Столичный мэр Сергей Собянин открыл парк 850-летия Москвы после завершения работ по благоустройству, сообщает агентство «Москва».

Он отметил, что этот парк является одним из лучших в столице и располагает всеми возможностями для занятий как летними видами спорта, так и зимними.

«Так что у вас уникальный парк и один из самых больших», — заявил Собянин местным жителям.

В свою очередь москвичи заявили Собянину о пожелании расширить парк до района Капотня. Местные жители хотят, чтобы и жители другого района могли пользоваться этим парком. По словам Собянина, работа по его расширению столичной мэрии только предстоит.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября сайт мэрии Москвы сообщил о появлении новых зимних развлечений на ВДНХ. Сообщается, что на ВДНХ откроются два катка, тюбинговая горка, а также площадки, где жители и гости столицы смогут поиграть в керлин или юкигассен.

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