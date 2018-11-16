В парке в Москве можно будет поиграть в «Звездные войны»

Москва, , 08:08 — REGNUM Власти Москвы решили выделить самую большую в городе площадку для игры в «Звездные войны». Она появится в саду имени Баумана. Сражения можно будет вести под открытым небом на площади более чем 3 га, сообщается на портале мэра Москвы.

Поиграть в «Звездные войны» все желающие смогут с 26 ноября. Прокат оборудования платный. Продолжительность игры — один час, но игру можно продлить.

На площадке откроется пункт проката лазерной экипировки. Команды смогут выбрать для игры в лазертаг любой участок парка. Участники игры в «Звездные войны» смогут взять четыре комплекта оружия для лазерных баталий. С января 2019 года их количество увеличится до десяти.

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Как сообщает ИА REGNUM, «Звёздные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная Джорджем Лукасом. «Звёздные войны» стали одной из крупнейших медиафраншиз мира, в которую входят книги, телесериалы, видеоигры, тематические парки развлечений и комиксы.

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