Начало недели в Москве будет пасмурным

Москва, , 08:06 — REGNUM Начало рабочей недели в Москве обещает быть пасмурным. Ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. По данным Гидрометцентра, местами возможен небольшой снег и гололедица.

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Температура воздуха в Москве не поднимется выше нуля и составит в пределах −3…−1 градусов мороза. По области столбики термометров опустятся до — 5 градусов. Ветер западного направления 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, что ниже климатической нормы.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже на текущей недели в Москву и центральную часть России придут морозы. Завтра, 27 ноября ночная температура воздуха в Москве может опуститься до — 12 °C.

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