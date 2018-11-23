Гидрометцентр рассказал о сроках прихода морозов

Москва, 23 ноября 2018, 18:57 — REGNUM На следующей неделе в Москву и центральную часть России придут морозы, сообщает 23 ноября газета «Известия» со ссылкой на представителя Гидрометцентра России Марину Макарову.
По информации специалистов Гидрометцентра, 27 ноября ночная температура воздуха в Москве может опуститься до — 12 °C.
В последующие дни температура воздуха снизится еще больше, достигнув ночью отметки — 14 градусов по шкале Цельсия.
В ближайшие выходные дневная температура воздуха останется на уровне — 2 °, а ночью похолодает до — 5 ° — 3 °C.
Всё это будет сопровождаться облачной погодой с небольшим снегом и местами гололедицей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители центра «Фобос» сообщили, что в декабре 2018 года ожидается мягкая зима, а в январе придут уже нормальные зимние морозы.
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