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Гидрометцентр рассказал о сроках прихода морозов

Наука

Через три-четыре дня температура воздуха в Москве может опуститься до –12 градусов по шкале Цельсия

Гидрометцентр рассказал о сроках прихода морозов
Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

Москва, 23 ноября 2018, 18:57 — REGNUM  На следующей неделе в Москву и центральную часть России придут морозы, сообщает 23 ноября газета «Известия» со ссылкой на представителя Гидрометцентра России Марину Макарову.

По информации специалистов Гидрометцентра, 27 ноября ночная температура воздуха в Москве может опуститься до — 12 °C.

В последующие дни температура воздуха снизится еще больше, достигнув ночью отметки — 14 градусов по шкале Цельсия.

В ближайшие выходные дневная температура воздуха останется на уровне — 2 °, а ночью похолодает до — 5 ° — 3 °C.

Всё это будет сопровождаться облачной погодой с небольшим снегом и местами гололедицей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители центра «Фобос» сообщили, что в декабре 2018 года ожидается мягкая зима, а в январе придут уже нормальные зимние морозы.

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