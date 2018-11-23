Последние осенние выходные в Москве будут малоснежными и ветреными

Москва, , 12:45 — REGNUM Обилия снега в Москве до конца недели не ожидается. По прогнозам синоптиков, небольшой снег пройдёт лишь местами. По данным Гидрометцентра, ветер с порывами до 15 м/с будет дуть вплоть до ночи 25 ноября. На дорогах возможно образование гололедицы.

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«Значения средней суточной температуры воздуха до выходных будут близки к норме, в начале новой недели они отстанут от нормы на 2−3°», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

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Так, в последние выходные осени, 24 и 25 ноября, ночами прогнозируется −5…−3 ° в Москве и −7…−2 ° в Подмосковье. Днем температура воздуха прогреется до −2…−0 ° и −5…−0 ° соответственно.

С вечера 25 ноября в начале новой рабочей недели к столичному региону подойдёт северный циклон, который и принесёт много снега. 26 ноября в регионе похолодает. Столбики термометров ночью опустятся до отметок −9…−4 °, днём ожидается −6…−1 °.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 ноября, на территории Москвы образовался снежный покров. В районе опорной метеостанции ВДНХ его толщина составила 1 см.

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