Ситуация на Вилюе: экологическая катастрофа или характерная загрязнённость?

Якутск, , 07:20 — REGNUM Руководство Сунтарского района Якутии бьёт тревогу по поводу качества воды из реки Вилюй, но министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства не замечает никакой аномалии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, предельно допустимые концентрации ряда веществ в воде превышены, но «это характерно для реки в зимнее время года».

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При этом питьевая вода в Вилюе возле населённых пунктов Сунтарского района загрязнена настолько, что его глава Анатолий Григорьев отправил срочную факсограмму гендиректору АК АЛРОСА Сергею Иванову, пишет ИА SakhaLife. По информации руководителя муниципалитета, с 21 по 23 ноября 2018 года в реке наблюдается интенсивное поступление воды из-подо льда.

«При этом цвет воды окрашен в темно-коричневый оттенок, схожий по мутности воды, которая была при загрязнении реки в августе текущего года. Данная ситуация официально зафиксирована Управлением Роспотребнадзора по Якутии в Нюрбинском районе, предоставлены рекомендации в адрес Сунтарского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», Управлению образования Сунтарского района, Центральной районной больнице и МО «Сунтраский наслег» о необходимости воздержания потребления воды из реки Вилюй для питьевых нужд. На сегодняшний день не выяснены обстоятельства поступления воды из — подо льда, есть предположения о пропусках воды с Вилюйского водохранилища или осуществления промышленными предприятиями спусков технологических вод. Из-за ограничения потребления воды из реки возникает напряженность среди населения, кроме того для обеспечения чистой питьевой водой у социальных учреждений и жилищно-коммунальных хозяйств вновь возникают непредвиденные расходы», — сообщил о ситуации в факсограмме Анатолий Григорьев.

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Он просил алмазодобывающую компанию предоставить исчерпывающую информацию об этой ситуации и дать разъяснения. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии факт наличий загрязнений в воде подтвердило. По информации пресс-службы ведомства, в воде Вилюя в Сунтарском районе превышены предельно допустимых концентрации по содержанию железа (в 1,5 раза), меди (в 3 раза), алюминия (в 2,4 раза).

«Данные концентрации характерны для воды реки Вилюй в зимнее время года», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что помимо этого также превышен норматив по показателю «химическое потребление кислорода» (в 3,2 раза).

«Этот показатель характеризует загрязненность воды трудноокисляемыми органическими веществами и является характерным загрязнителем для воды реки Вилюй», — пояснили в ведомстве.

В Нюрбинском районе концентрации железа и меди ещё выше, сверх допустимого также содержание аммония (в 1,5 раза).

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«Цветность воды также, как и в Сунтарском районе, превышает хозяйственно-питьевой норматив в 6 раз, при этом также зафиксировано низкое содержание в воде взвешенных веществ (3 мг/л). Установленные концентрации загрязняющих веществ являются характерными для воды реки Вилюй в осенне-зимний период. Это подтверждают данные о качестве воды по результатам многолетних наблюдений», — констатировали в минэкологии.

Как сообщало ИА REGNUM, проживающие в населённых пунктах вдоль реки Вилюй жители Якутии снова жалуются на грязную воду и предполагают, что дамбы Иреляхского месторождения АЛРОСА снова прорвало ночью 23 ноября. В МЧС республики и алмазодобывающей компании эти догадки отрицают.

Напомним, вода в Вилюе помутнела на месяц после того, как в 19 августа 2018 года в неё попало содержимое дражных котлованов Иреляхского месторождения АЛРОСА. ЧП, причиной которого стал размыв дамб, оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, но компания намерена доказать, что единственной причиной прорыва дамб стали обильные дожди. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождении можно было избежать, если бы в АЛРОСА при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием, кроме самой АЛРОСА, как следует следили бы контролирующие органы.

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Ущерб, нанесённый рекам Якутии в результате ЧП на дамбах АЛРОСА, оценён более чем в 27 млрд рублей. Взыскивать его с компании, скорее всего, придётся через суд.