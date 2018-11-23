Реки Якутии снова подвергнут проверке: люди продолжают жаловаться

Якутск, , 06:24 — REGNUM Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии снова занялось мониторингом состояния воды в республиканских реках Ирелях и Вилюй. Таким образом ведомство намерено уточнить информацию о повторном загрязнении водоёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

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В реке Ирелях будет изучаться не только вода, но и акватория береговой линии. Воды в реке Вилюй проверят возле трёх населённых пунктов — города Нюрба, сёл Сунтар и Вилюйчан. Заниматься проведением проверок будут Мирнинская, Нюрбинская и Сунтарская инспекция государственного экологического надзора.

Поводом для проведения проверки стали жалобы на загрязнённость воды от жителей населённых пунктов, возле которых будет организован мониторинг.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущую проверку по жалобам якутян на повторное загрязнение реки Вилюй подразделения минэкологии республики проводили 13 ноября. Тогда мониторинг показал, что в воде превышены рыбохозяйственные нормативы: по железу в 1,7 раза, по меди — в 4,7, по алюминию — в 5,5. Интересно, что такие показатели не являются превышением хозяйственно-питьевого норматива, по данным минэкологии он оставался в норме.

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Напомним, произошедшее 19 августа ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА, загрязнившее воду в реках Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй, на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, но компания намерена доказать, что единственной причиной прорыва дамб стали обильные дожди. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождении можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в АЛРОСА при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием, кроме самой АЛРОСА, как следует следили бы контролирующие органы.

Ущерб, нанесённый рекам Якутии в результате ЧП на дамбах АЛРОСА, оценён более чем в 27 млрд рублей. В контролирующих органах республики предполагают, что взыскивать его с компании придётся через суд.