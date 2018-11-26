Вода в Вилюе пожелтела из-за донных отложений? АЛРОСА отрицает свою вину

Якутск, , 05:31 — REGNUM Проживающие в населённых пунктах вдоль реки Вилюй жители Якутии снова жалуются на грязную воду. Она настолько пожелтела, что люди предположили: дамбы Иреляхского месторождения АЛРОСА снова прорвало ночью 23 ноября. Но в МЧС республики и алмазодобывающей компании эти догадки отрицают, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По информации МЧС региона, все объекты АЛРОСА работают в штатном режиме, Мирнинский комитет охраны природы это подтверждает, основываясь на результатах визуального осмотра устья реки Ирелях, которая через Малуу Ботуобию впадает в Вилюй.

В пресс-службе АК АЛРОСА также заверили, что прорыва дамб или иных происшествий на месторождении не было, и все объекты находятся в целостном состоянии. Сбросы технологических, сточных и иных вод компанией также не производились.

«Промывочный сезон на месторождении Иреляхские россыпи завершён, драги 201 и 202 прииска Ирелях остановлены на зимний ремонт, на котлованах установился лёд. По результатам последнего мониторинга от 23 ноября за природными водами на реке Ирелях, содержание взвешенных веществ не превышает концентрацию 6мг/ дм3 (уровень фоновых параметров), привноса загрязняющих веществ не зафиксировано», — заверили в алмазодобывающей компании.

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Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии выдвинуло версию, что вода в Вилюе могла снова стать грязной из-за промерзания реки. По словам руководителя департамента по водным отношениям Зинаиды Васильевой, в районах мерзлоты наблюдается выход грунтовых вод на поверхность льда. Кроме того, при глубоком промерзании русла и берегов, когда вода на перекатах не может поместиться между дном и корой льда, разламывает лед и по образовавшимся разломам выходит на поверхность, где и замерзает.

«Грязный лед в наледи указывает на выход донных отложений, загрязненных при оседании взвешенных веществ в результате аварии на дражных полигонах АК Алроса (ПАО) в августе 2018 года. Вода в реке Вилюй подо льдом в данное время визуально чистая», — заявил заместитель министра экологии республики Эдуард Пихтин.

В ведомстве также подчеркнули, что вода в Иреляхских дамб не сбрасывается в реки Якутии. Тем не менее, пробы с реки Ирелях отобраны, их подвергнут анализу.

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Как сообщало ИА REGNUM, минэкологии республики уже проводило повторную проверку по жалобам якутян на то, что вода в Вилюе опять стала грязной. Тогда мониторинг показал, что в воде превышены рыбохозяйственные нормативы: по железу в 1,7 раза, по меди — в 4,7, по алюминию — в 5,5. Интересно, что такие показатели не являются превышением хозяйственно-питьевого норматива, по данным минэкологии он оставался в норме.

Напомним, взвеси и ионы металлов с Иреляхских дамб АЛРОСА, куда компанией сбрасывается загрязнённая после промывки алмазов вода, попали в реки Якутии 19 августа. ЧП, причиной которого стал размыв дамб, на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды.

Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, но компания намерена доказать, что единственной причиной прорыва дамб стали обильные дожди. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождении можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в АЛРОСА при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием, кроме самой АЛРОСА, как следует следили бы контролирующие органы.

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Ущерб, нанесённый рекам Якутии в результате ЧП на дамбах АЛРОСА, оценён более чем в 27 млрд рублей. В контролирующих органах республики предполагают, что взыскивать его с компании придётся через суд.