Топ-5 самых популярных туров на новогодние праздники

Москва, , 14:33 — REGNUM Российские туроператоры назвали самые популярные туры для бронирования на Новый год и новогодние каникулы. По данным на середину ноября 2018 года, лидером продаж туров на новогодние праздники новогодних продаж стала Турция. На втором месте находится Таиланд, на третьем — ОАЭ. Также в пятерку лидеров вошли Вьетнам и Индия, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР отметили, что по сравнению с 2018 годом Турция с четвертого места переместилась на первое. Рост продаж новогодних туров в Турцию объясняется тёплой погодой, дешёвыми ценами, подогреваемыми бассейнами и отсутствием визового режима.

При этом туроператоры отмечают, что всё больше российских туристов стараются не брать праздничный ужин в новогоднюю ночь в отелях.

Россия оказалась на шестом месте по спросу на новогодние праздники. В основном граждане бронируют туры в Сочи и экскурсионные программы — Великий Устюг, Золотое кольцо, Санкт-Петербург и Калининград.

Из европейских стран (экскурсии, SPA, горные лыжи) по бронированию на Новый год — 2019 лидируют страны Прибалтики (Эстония и Латвия, Италия, Чехия (экскурсия и отдых в Карловых Варах) и Франция.

Читайте также: Цены на новогодний отдых за границей значительно взлетели

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие новогодние праздники в 2019 году, которые граждане РФ собираются провести за границей, обойдутся им значительно дороже, чем в 2018 году. Так, согласно информации сервисов бронирования, зарубежные отели для самостоятельных путешественников подорожали минимум на 40%.

Ранее на эту тему: В каких странах отдыхали жители России в новогодние каникулы