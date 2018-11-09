Цены на новогодний отдых за границей значительно взлетели

Москва, , 09:29 — REGNUM Предстоящие новогодние праздники, которые граждане РФ собираются провести за границей, обойдутся им значительно дороже, чем в 2017 году. Так, согласно информации сервисов бронирования, зарубежные отели для самостоятельных путешественников подорожали минимум на 40%. При этом туроператоры уверяют, что у них стоимость туров осталась на уровне прошлого года, пишет РБК.

По данным Travelata.ru, средняя стоимость выкупленного тура на новогодние праздники в 2018 году составляет 132 тыс. рублей, это на 6% больше, чем в 2017-м. Туры за границу при этом подорожали на 8% — до 136 тыс. рублей, по России, наоборот, подешевели на 6% — до 66 тыс. рублей. При этом, как отмечает генеральный директор сервиса Level. Travel Дмитрий Малютин, несмотря на рост цен, количество желающих отдохнуть на Новый год за границей не уменьшилось, напротив, этот показатель вырос на 17% по сравнению с 2017 годом.

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При этом самым востребованным городом у граждан РФ для новогодних поездок традиционно остаётся Москва. Также российские туристы отдают предпочтение Праге (она на втором месте) и Санкт-Петербургу.

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В каких странах отдыхали жители России в новогодние каникулы

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Россия стала лидером у организованных туристов, бронировавших отдых на новогодние каникулы. Самым популярным направлением у всех без исключения онлайн-агрегаторов пакетных туров стал город Сочи Краснодарского края — от 50% до 90% новогоднего спроса на российские курорты. Средняя стоимость туров по России на новогодние праздники колебалась от 56,6 до 66,9 тыс. рублей для отелей 3*.

Среди зарубежных направлений первое место у всех онлайн-агрегаторов пакетных туров занял Таиланд. На эту страну пришлось от 21% до 11% от всех проданных в онлайне туров с заездами на Новый год.

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