Ночь на 16 ноября стала самой холодной за осень — Гидрометцентр РФ

Москва, , 13:30 — REGNUM В Подмосковье ночь на 16 ноября стала самой холодной с начала осени, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня ночью температура была очень низкая — это самая холодная ночь с начала осени в столичном регионе», — цитирует его слова агентство «Москва».

По словам Вильфанда, в столичном регионе в ночь на 16 ноября температура воздуха упала до — 15 °C. В Москве столбики термометров показывали от — 7 до — 9 °C, это тоже «нормальная зимняя температура», подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики уведомили, что в Москве в выходные дни 17 и 18 ноября ожидается зимняя погода. На смену теплому циклону придет холодный атмосферный фронт.

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