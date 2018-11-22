Похолодание после выходных обещают москвичам синоптики

Москва, , 15:15 — REGNUM В начале следующей недели в Московском регионе ожидается похолодание до −8…−12 °С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По сведениям синоптиков, в ночь с 26 на 27 ноября в столице России похолодает до −12…−7 °С. Днем 27 ноября столбики термометров покажут от — 8 до — 3 °C. Сообщается, что в Москве и области в начале следующей рабочей недели ожидается небольшой снег и облачная погода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ уведомили, что в Московском регионе 22 ноября будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности.

Читайте также: В Москве из-за сильного ветра объявлен «жёлтый уровень» опасности