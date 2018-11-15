Аэропорту Магадана могут присвоить имя Владимира Высоцкого

Магадан, Магаданская область, , 10:11 — REGNUM Жители Магаданской области из всех предложенных вариантов наиболее активно поддержали идею присвоить региональному аэропорту, расположенному в посёлке Сокол, имя советского поэта, актёра и барда Владимира Высоцкого. Его имя набирает пока больше всего голосов — 1523 из 2561, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В качестве обоснования, по которому имя Высоцкого предлагается присвоить аэропорту Колымы, говорится, что он прославил регион в нескольких своих песнях.

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Второе место по предварительным итогам голосования занимает геолог, автор фундаментальных трудов, руководитель и организатор двух первых колымских экспедиций Юрий Билибин (471 голос), третье — основоположник советской космонавтики, отбывавший заключение на Колыме по политическим мотивам, Сергей Королёв (355 голосов), четвёртое — один из основателей Магадана Эдуард Берёзин (212).

Как сообщало ИА REGNUM, в России запущен проект «Великие имена России». В рамках него жителям 47 регионов предлагается выбрать дополнение к названию аэропорта. Проект запущен по инициативе министра культура РФ Владимира Мединского.

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Напомним, что изначально предложенные фамилии, которыми будет дополнено название колымского аэропорта, не получили поддержки среди жителей региона.

«Высоцкий был на Колыме всего пару раз и «своим», конечно, не является. Королёв и Жжёнов на Колыму прибыли не по своей воле, и с уверенностью можно сказать, что с ностальгией о проведенных в лагере годах они не вспоминали. Остальные варианты: семья Бойко, Мазурук, Попков, Билибин, Куваев ‑ и вовсе практически не известны за пределами Магаданской области и Дальнего Востока», — публиковало мнение колымчан о списке фамилий, составленных региональной общественной палатой, ИА Весьма.