Жителям Якутии для льготных перелётов понадобятся спецудостоверения?

Якутск, , 07:06 — REGNUM Члены многодетных семей в Якутии смогут лететь субсидированными рейсами в том случае, если на них оформлено удостоверение многодетной семьи. Получить такой документ людям предлагается в органах власти республики — в управлении социальной защиты населения и труда при министерстве труда и социального развития Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Получить такие удостоверения можно будет по месту жительства семьи. Документ будет выдаваться только в том случае, если родители действительно воспитывают своих детей.

В АК «Якутия» напоминают, что правом покупать льготные билеты будут многодетные родители пользоваться в том случае, если выданное органами соцзащиты специальное удостоверение является действительным на дату полёта. В противном случае должны предоставляться иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

Отметим, что продажа субсидированных авиабилетов в ДФО пока не началась. Росавиация ещё только собирает заявки от перевозчиков на выполнение рейсов, которые потом рассмотрит на спецсовещании, запланированном на середину декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии. Это значит, что билеты поступят в продажу только в 2019 году.

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По данным министерства транспорта республики, решение о распределении субсидированных рейсов между авиакомпаниями будет принимать Росавиация. В Якутии льготными будут 23 маршрута, и летать по ним намерена авиакомпания «Якутия». Предполагается, она будет выполнять рейсы в города России из Якутска, Мирного, Нерюнгри, Тикси и Ленска.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление правительства России о расширении программы субсидируемых перелетов для нескольких регионов страны, в том числе, дальневосточных, было опубликовано 14 ноября. В документе прописано, что «плоские» тарифы на авиабилеты по указанным направлениям будут действовать в течении всего года, а не с 1 марта по 1 декабря, как раньше. Также расширен перечень маршрутов, по которым будут выполняться субсидируемые перевозки — с 73 до 152.

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