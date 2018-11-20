«Якутия» будет летать льготно по восьми дополнительным маршрутам

Якутск, , 09:05 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» будет активно участвовать в федеральной программе круглогодичного субсидирования авиаперевозок в ДФО. Льготных рейсов, выполняемых компанией, станет больше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АК «Якутия».

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Теперь авиаперевозчик будет выполнять рейсы по 19 субсидированным маршрутам вместо 11-ти. В списке новых — рейсы из Якутска в Иркутск, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Южно-Сахалинск. Кроме того, доступны льготные перелёты «Якутией» из Хабаровска в Южгно-Сахалинск, из Магадана во Владивосток, из Иркутска в Олёкминск. Цены за субсидированный билет в одну сторону по этим маршрутам варьируются от 1000 (Хабаровск-Южно-Сахалинск) до 3000 рублей (Магадан-Владивосток).

По-прежнему будут доступны для льготников билеты из Якутска во Владивосток, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург (цены — 5500−7800 рублей). Кроме того, субсидируются вылеты по маршрутам Нерюнгри — Москва и Нерюнгри — Новосибирск, Анадырь — Хабаровск и Москва — Певек (6000−9000 рублей за один билет).

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Напомним, купить субсидированные авиабилеты по перечисленным направлениям смогут только жители России младше 23 лет, пенсионеры, инвалиды и их сопровождающие, а также, с недавнего времени, многодетные родители. Остальным категориям населения льготы не предоставляются.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять полёты за границу, выявив, что авиаперевозчик не соблюдал продолжительность предполётных смен экипажей и не следил должным образом за состоянием воздушных судов: не выполнялось своевременное техобслуживание самолётов, вовремя не менялись их детали, а производственно-техническая документация фальсифицировалась.

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В своих проблемах авиакомпания «Якутия» обвинила производителей самолётов «Суперджет». По словам экс-директора компании Ольги Фёдоровой, эти воздушные суда оказались ненадёжными и нуждающимися в длительном ремонте, что стало причиной частых задержек рейсов. Авиакомпания составляла расписание под четыре самолёта, а пользоваться была вынуждена всего тремя: в июне из строя вышли сразу два «Суперджета».