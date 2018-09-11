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Право на льготный перелёт из ДФО могут предоставить многодетным родителям

Общество

При этом продажу субсидированных авиабилетов Минтранс РФ просит сделать круглогодичной

Право на льготный перелёт из ДФО могут предоставить многодетным родителям
Самолёт

Якутск, 11 сентября 2018, 05:15 — REGNUM  Министерство транспорта РФ подготовило ряд предложений по программам государственной поддержки авиаперевозок. Как рассказал на заседании президиума Госсовета во Владивостоке глава ведомства Евгений Дитрих, субсидировать авиаперелёты предлагается в течение всего года, перечень маршрутов Минтранс просит расширить, а в списки лиц, имеющих право на льготный перелёт, включить многодетных родителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы обговаривали повышение предельной ортодромии маршрутов (протяженности маршрутов) до 3 тысяч километров для Дальневосточного и Сибирского округов по сравнению с 1,5 тысячи для других федеральных округов. И установить коэффициент труднодоступности для тарифов в Дальневосточном округе и Арктической зоне, который позволит нивелировать эффект от роста цен на керосин», — также отметил Евгений Дитрих.

Он также обратился к главам дальневосточных регионов с просьбой составить единый план по анализу спроса на авиаперевозки на Дальний Восток.

«Для того, чтобы мы понимали, в каких объёмах и какое количество пассажиров мы прогнозируем на будущее. Это позволило бы нам подтянуть авиакомпании по количеству воздушных судов и расширению географии рейсов», — пояснил глава Минтранса, сообщив, что его ведомством рассмотрен вопрос о расширении субсидирования дальневосточных перелётов в рамках комплексного плана модернизации транспортной инфраструктуры на 2019−2024 годы.

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«На Дальнем Востоке субсидированные билеты заканчиваются обычно в течение недели, а из других регионов мы берём неиспользованные субсидии. Поэтому, в общем, мне кажется, что здесь Минтрансу есть чем позаниматься», — напомнил о нехватке льготных билетов на Дальнем Востоке полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году субсидированные авиабилеты жители дальневосточных регионов раскупили за неделю. Потребность в них была очень высока, но всем желавшим дешевле долететь до Москвы льготных билетов не хватило.

Заседание президиума Госсовета во Владивостоке 10 сентября провел президент РФ Владимир Путин.

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Авиаперевозки
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