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На субсидированные билеты «Аэрофлота» выделят 300 млн рублей

Политика

Льготные билеты должны появиться после субсидии Минтранса

На субсидированные билеты «Аэрофлота» выделят 300 млн рублей
Dmitry Petrov
Аэрофлот

Калининград, 17 октября 2018, 17:41 — REGNUM  Аэрофлот совместно с Минтрансом РФ прорабатывает вопрос о выделении дополнительных средств на перевозки по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Крым и Калининград, сообщила сегодня, 17 октября, пресс-служба компании.

Ожидается, что до конца 2018 года со стороны Минтранса будет дополнительно выделено 300 млн рублей. Продажи планируется открыть в ближайшее время.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе «Аэрофлота», период действия льготных тарифов зависит от спроса на билеты, и указать точный период невозможно, пока не будет выбрана вся сумма выделенной субсидии. Ранее субсидированный билет из Калининграда в Москву обходился пассажиру в 3800 рублей в одну сторону.

«Плоские» (фиксированные) тарифы не меняются. Стоимость билета на рейсы Москва — Калининград составляет 5610 рублей в одну сторону или 9350 рублей «туда-обратно».

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в пункты Дальнего Востока, Крыма и Калининград в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

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Авиаперевозки
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