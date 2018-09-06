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Шеин: Отмена льгот по налогу на имущество повысит стоимость лечения

Общество

Минфин настаивает на отмене льгот по налогу на имущество для бюджетных учреждений, обеспокоен депутат

Москва, 6 сентября 2018, 12:47 — REGNUM  В Госдуме ожидают рост цен на образовательные и медицинские услуги в связи с возможной отменой льготы по налогу на имущество для бюджетных учреждений.

«Минфин России настаивает на том, чтобы отменить льготу по налогу на имущество для бюджетных учреждений. При этом из бюджета на аналогичную сумму вроде бы будут даваться дотации. По частникам, понятно, компенсации не будет (клиники и т.п.), то есть цены поднимутся на услуги», — написал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, налог на имущество организаций — региональный налог, правила его исчисления и уплаты устанавливаются главой 30 Налогового кодекса РФ и принятыми в соответствии с ней законами субъектов РФ.

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