Бесплатная медицина в РФ — важнейшая социальная гарантия: опрос

Москва, , 11:49 — REGNUM Более половины жителей России (52%) считают, что право на бесплатную медицинскую помощь является одной из важнейших социальных гарантий государства для граждан. Почти столько же опрошенных важной социальной гарантией назвали бесплатное школьное образование (54%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Практически все граждане РФ (92%) пользуются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). Не имеют полис ОМС 2% респондентов. Обращались по нему в медицинские учреждения менее года назад 56%.

При этом 52% опрошенных отметили, что для них очень важна информация о правах и перечне бесплатных медицинских услуг, а также они хотят знать, к кому обратиться в случае оказания некачественной медицинской помощи (42%).

Опрос проведен 17 октября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

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Как сообщало ИА REGNUM, в Государственной думе РФ ожидают рост цен на образовательные и медицинские услуги в связи с возможной отменой льготы по налогу на имущество для бюджетных учреждений.

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