День волонтера предлагают ежегодно отмечать в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Депутаты Заксобрания Петербурга 11 сентября поддержали в первом чтении предложение об установлении нового городского праздника — Дня добровольца (волонтера). Его планируют ежегодно отмечать 5 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автор инициативы, депутат-единоросс Денис Четырбок, считает актуальным учреждение такой даты, поскольку добровольческое движение в Петербурге насчитывает десятки тысяч людей, и благодаря волонтерам успешно реализуются многие важные проекты и программы.

Как считает депутат, установление праздника позволит городским властям проводить и финансировать мероприятия, связанные с поддержкой волонтерства.

Предложение отмечать День добровольца именно 5 декабря, когда в советские времена отмечался день «сталинской» конституции СССР, вызвало ироничные комментарии у некоторых депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание поддержало документ «О развитии добровольчества в Санкт-Петербурге», который должен поспособствовать тому, чтобы гражданам было проще отличить настоящих волонтеров от «поддельных».

Напомним, по указу президента Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Как отмечал сам президент, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

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