Путин: Волонтеры зачастую работают эффективней бюрократов

Пятигорск, Ставропольский край, , 01:44 — REGNUM Деятельность волонтеров зачастую бывает эффективней деятельности бюрократических структур, заявил президент России Владимир Путин на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук», сообщает пресс-служба Кремля.

При этом глава государства отметил, что деятельность волонтера не связана с прагматическими интересами.

«Бизнес — тоже хорошее и полезное дело, но он все-таки связан с чем — с прибылью. А деятельность волонтера, деятельность добровольца далека от получения прибыли. Всё это связано с милосердием, это связано с добротой сердца, с позывами души», — заявил он.

Путин подчеркнул, что деятельность, идущая от сердца, достигает максимальной эффективности. Он заявил, что для Кавказа добровольная помощь ближнему является естественной.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил форум «Машук», в ходе которого осмотрел проекты участников и выразил удовлетворение, что многие инициативы волонтеров посвящены пропаганде здорового образа жизни и сохранения культурного наследия. Также российский президент снялся на огромном фотоснимке, на котором оказалось одновременно запечатлено около тысячи человек.

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