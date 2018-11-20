Эксперты перечислили этапы гибели подлодки «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, , 10:25 — REGNUM Возможный сценарий гибели аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» воссоздан специалистами. Об этом 20 ноября сообщает портал La Nacion.

За день до того, как с субмариной пропала связь, на борту мог произойти первый пожар. Он возник после попадания воды в батареи через устройство для забора воздуха.

Читайте также: Найденная аргентинская подлодка «Сан-Хуан» разрушена сильным взрывом

Субмарина поднялась на поверхность, моряки в ночное время суток, в непогоду, выполнили ремонт, а затем лодка снова ушла на глубину. Вскоре на «Сан-Хуане» вновь начался старый пожар или возник новый, что привело к потере контроля над субмариной.

Лишенная управления подлодка стремительно опустилась на дно. Предполагается, что на ней произошел взрыв, однако эксперты полагают, что корпус был деформирован огромной массой воды.

Читайте также: Опубликованы фото затонувшей подлодки «Сан-Хуан»

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Субмарина с 44 членами экипажа на борту следовала из Ушуайи в Мар-дель-Плата. В этом районе зафиксировали мощный взрыв.

Хотя экипаж признали погиьшим через две недели поисков, лодку продолжали искать. Её удалось найти американской компании Ocean Infinity спустя год на глубине около 900 м.

Читайте ранее в этом сюжете: Причины гибели подлодки «Сан-Хуан» установят по фотографиям