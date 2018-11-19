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Найденная аргентинская подлодка «Сан-Хуан» разрушена сильным взрывом

Происшествия

Корпус субмарины сильно поврежден, гребной винт далеко отброшен

Буэнос-Айрес, 19 ноября 2018, 21:15 — REGNUM  Исчезнувшая год назад аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан» погибла от сильного взрыва, сообщает 19 ноября пресс-служба ВМС Аргентины в своем микроблоге.

В частности, опубликованы фотографии лежащей на глубине 900 метров подводной лодки, обнаруженной американскими глубоководным аппаратом. Корпус субмарины сильно разрушен, гребной винт отброшен в сторону, что говорит о сильном взрыве.

Ранее сообщалось, что взрыв мог произойти в энергетической установке этой дизель-электрической подлодки. После обнаружения пропавшей подводной лодки в Аргентине объявили трехдневный траур. Стоит отметить, что в аргентинских СМИ обсуждается версия причастности США и Британии к гибели подводной лодки «Сан-Хуан». Тем не менее никаких доказательств этого не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа пропала без вести в Атлантическом океане в ноябре 2017 года во время перехода на военно-морскую базу Мар-дель-Плата. Поиски пропавшей субмарины увенчались успехом лишь спустя год после ее исчезновения.

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Исчезновение аргентинской субмарины «Сан-Хуан»
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