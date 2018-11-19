Опубликованы фото затонувшей подлодки «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, , 07:38 — REGNUM В сети опубликованы первые фотографии подводной лодки «Сан-Хуан», найденной спустя год после исчезновения 15 ноября 2017 года. Фото были размещены в официальном Twitter Военно-морских сил (ВМС) Аргентины.

На снимках хорошо видно лежащий отдельно от корпуса субмарины гребной винт, а также часть боевой рубки корабля и другие обломки.

https://twitter.com/Armada_Arg/status/1064161358378356736

Напомним, ранее стало известно, что ВМС Аргентины не располагают необходимыми для подъема затонувшей подлодки ресурсами. В том числе у Аргентины нет телеуправляемых подводных аппаратов, которые были задействованы в поисковой операции.

Как сообщало ИА REGNUM, связь с подлодкой «Сан-Хуан» ВМС Аргентины была потеряна 15 ноября 2017 года. На борту корабля находились 44 человека. Добавим, 16 ноября 2018 года погибшая подводная лодка была обнаружена на дне Атлантического океана в районе полуострова Вальдес на глубине 907 метров.

Читайте также: ВМС Аргентины не смогут поднять «Сан-Хуан» со дна океана