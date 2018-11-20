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В Германии рассказали о силе российских женщин

Общество

Женщины в России «вынуждены быть сильными», в том числе из-за «условий жизни в стране»

Берлин, 20 ноября 2018, 07:19 — REGNUM  Российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать «сильным полом», к такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.

Так, считают авторы, женщины в России «вынуждены быть сильными», в том числе из-за «условий жизни в стране».

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Вместе с тем российские женщины успешно совмещают работу и быт, соблюдая и оберегая при этом семейные ценности, тогда как мужчины зачастую падают духом и находят «утешение в алкоголе», пишут авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), российские женщины всё чаще выходят замуж за мужчин с относительно более низким уровнем образования. Такому состоянию дел способствует уменьшение числа мужчин среди выпускников высших учебных заведений.

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Рынок труда
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