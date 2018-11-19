Женщины в Москве готовы зарабатывать меньше мужчин

Москва, , 08:08 — REGNUM Жительницы столицы России готовы работать за более низкую оплату труда, чем мужская часть населения Москвы. Об этом говорят результаты исследования, проведенного специалистами рекрутингового агентства SuperJob.

Согласно итогам опроса, проведенного среди представителей 17 профессий, зарплатные ожидания мужчин в среднем на 6 тыс. рублей выше, чем у женщин, претендующих на ту же вакансию.

Отмечается, что наибольшая разница в ожидаемой оплате труда наблюдается у архитекторов (мужчины в среднем рассчитывают на зарплату в 85 тыс. рублей, в то время как женщины — лишь на 73 тыс.). Меньше всего различия в зарплатных ожиданиях — у программистов (мужчины — 120 тыс., женщины — 118 тыс. рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября ведущий эксперт по трудовому праву компании «ФинЭкспертиза» Саадат Рахманова заявила, что снижение уровня заработной платы и увеличение количества требований к потенциальному работнику — это действительно знак времени.

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