В российских семьях жёны становятся более образованы, чем мужья

Москва, , 14:17 — REGNUM Российские женщины все чаще выходят замуж на мужчин с относительно более низким уровнем образования. Об этом со ссылкой на данные Высшей школы экономики (ВШЭ) пишет 15 ноября «Коммерсантъ».

По мнению экспертов ВШЭ, такому состоянию дел способствует уменьшение числа мужчин среди выпускников высших учебных заведений. Отмечается, что специалисты ВШЭ использовали для исследования показатели более 13 тыс. семейных пар, вступавших в семейные отношения с 1995 года.

Согласно выявленной тенденции, за 20 лет с 1995 по 2015 год доля пар с одинаковым образованием снизилась с 50% до 46%. Также сообщается, что число пар, где жена более образована, чем муж, выросло с 31,3% до 37,1%.