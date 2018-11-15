Четверг, 15 Ноября 2018 года
14:34:24 МСК

В российских семьях жёны становятся более образованы, чем мужья

Общество

За 20 лет с 1995 по 2015 год доля пар с одинаковым образованием снизилась с 50% до 46%

В российских семьях жёны становятся более образованы, чем мужья
Цитата из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США
Женское превосходство

Москва, 15 ноября 2018, 14:17 — REGNUM  Российские женщины все чаще выходят замуж на мужчин с относительно более низким уровнем образования. Об этом со ссылкой на данные Высшей школы экономики (ВШЭ) пишет 15 ноября «Коммерсантъ».

По мнению экспертов ВШЭ, такому состоянию дел способствует уменьшение числа мужчин среди выпускников высших учебных заведений. Отмечается, что специалисты ВШЭ использовали для исследования показатели более 13 тыс. семейных пар, вступавших в семейные отношения с 1995 года.

Согласно выявленной тенденции, за 20 лет с 1995 по 2015 год доля пар с одинаковым образованием снизилась с 50% до 46%. Также сообщается, что число пар, где жена более образована, чем муж, выросло с 31,3% до 37,1%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить