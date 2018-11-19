Понедельник, 19 Ноября 2018 года
12:32:53 МСК

В Киеве перекрыли дорогу — у людей нет отопления

Общество

Жители столицы требуют починить теплотрассу

В Киеве перекрыли дорогу — у людей нет отопления
Иван Шилов © ИА REGNUM
Отопление по-украински

Киев, 19 ноября 2018, 11:34 — REGNUM  Жители улицы Зоологическая в Киеве перекрыли проезжую часть из-за отсутствия тепла в их домах, сообщило 19 ноября информационное агентство УНН

Люди ходят по пешеходному переходу и требуют включить отопление, которого нет уже около месяца. По их словам, теплотрасса повреждена во многих местах — их прорывов идёт пар.

Автомобили стараются объехать протестующих по тротуарам.

Напомним, в киевской администрации признали необходимость замены 80% труб города.

Читайте подробнее: В Киеве нужно менять 80% теплосетей — администрация города

Напомним, акции протеста с требованием включить отопления прошли в нескольких городах Украины. В городе Смела Черкасской области отопление включили только после вмешательства президента страны Петра Порошенко.

Читайте также: В правительстве Украины рассказали о подаче отопления в замерзающую Смелу

А также: Холодомор и апокалипсис в прямом эфире: обзор энергетики Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить