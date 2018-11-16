В правительстве Украины рассказали о подаче отопления в замерзающую Смелу

Смела, Украина, , 11:02 — REGNUM По состоянию на 6:30 мск в городе Смела Черкасской области работает девять котельных, сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко 16 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Всего к газоснабжению подключены 15 из 20 котельных города.

«Тепло подано в четыре детских сада, пять школ, три больницы и 47 жилых домов. О ходе подключения оставшихся пяти котельных и выходе на рабочий температурный режим буду информировать дополнительно», — сообщил чиновник.

Напомним, город Смела Черкасской области остался без отопления из-за долгов перед компанией НАК «Нафтогаз». В процессе разбирательства выяснилось, что местные депутаты, которые провалили начало отопительного сезона, назначили себе премии, сопоставимые с суммой долга.

Читайте также: Премии депутатов мёрзнущей Смелы сопоставимы с долгом за тепло — чиновник

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине в Смеле начали отопительный сезон