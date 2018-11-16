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В правительстве Украины рассказали о подаче отопления в замерзающую Смелу

Общество

Подключены 15 из 20 котельных

Смела, Украина, 16 ноября 2018, 11:02 — REGNUM  По состоянию на 6:30 мск в городе Смела Черкасской области работает девять котельных, сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко 16 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Всего к газоснабжению подключены 15 из 20 котельных города.

«Тепло подано в четыре детских сада, пять школ, три больницы и 47 жилых домов. О ходе подключения оставшихся пяти котельных и выходе на рабочий температурный режим буду информировать дополнительно», — сообщил чиновник.

Напомним, город Смела Черкасской области остался без отопления из-за долгов перед компанией НАК «Нафтогаз». В процессе разбирательства выяснилось, что местные депутаты, которые провалили начало отопительного сезона, назначили себе премии, сопоставимые с суммой долга.

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Проблемы ЖКХ Украины
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