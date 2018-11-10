В Киеве нужно менять 80% теплосетей — администрация города

Киев, , 12:03 — REGNUM Уровень аварийности теплосетей украинской столицы достиг 80%, заявил заместитель главы киевской городской администрации Пётр Пантелеев в эфире местного телеканала «Киев», сообщил 10 ноября официальный сайт администрации.

По словам чиновника, киевские коммунальщики вынуждены ежедневно ликвидировать 60−70 аварий на теплосетях.

«Мы уже выделяем 28 млн гривен (около 67 млн рублей — ИА REGNUM ) на работы по замене наиболее изношенных участков тепловых сетей. Поскольку уровень аварийности сетей сегодня достигает 80%. Долгие годы не было системной замены сетей и сегодня мы должны это исправить», — отметил Пантелеев.

Напомним, в средине октября в Киеве впервые треть года появилась горячая вода. В день подачи воды произошло более 300 прорывов труб.

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