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Роскомнадзор опроверг сообщения о несоблюдении закона о персональных данных

Общество

Подтверждений фактам о якобы неограниченном доступе к персональным данным не выявлено

Роскомнадзор опроверг сообщения о несоблюдении закона о персональных данных
Алексей Дудник © ИА Красная Весна
Роскомнадзор

Москва, 17 ноября 2018, 08:17 — REGNUM  Подтверждений информации о том, персональными данными граждан, оставленным на компьютерах общего доступа в МФЦ якобы может пользоваться «неограниченное число лиц» Роскомнадзором не найдено. Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба ведомства.

Роскомнадзором было установлено, что подтверждений информации о несоблюдении МФЦ требований закона о персональных данных нет, фактов о предоставлении личных данных граждан неограниченному кругу лиц не зафиксировано.

Кроме того, Роскомнадзор сообщает, что программное обеспечение компьютеров общего доступа в МФЦ, которые используются для оказания государственных и муниципальных услуг гражданам, не предусматривает создание копий и резервных папок с сохранёнными ранее документами.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, возможность утечки персональных данных опровергли в ГБУ МФЦ Москвы.

Напомним, что СМИ рассказали о том, что персональные данные граждан, предоставленные ими в МФЦ, якобы оказались в открытом доступе для всех желающих.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ рассказали о находящихся в открытом доступе личных данных граждан РФ

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