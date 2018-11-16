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СМИ рассказали о находящихся в открытом доступе личных данных граждан РФ

Общество

На компьютерах общего пользования МФЦ

Москва, 16 ноября 2018, 07:42 — REGNUM  На компьютерах общего пользования в многофункциональных центрах (МФЦ) хранятся сканированные копии паспортов и другие документы граждан России, к которым может получить доступ любой желающий, пишет 16 ноября «Коммерсантъ».

Так, сотрудники издания проверили ряд МФЦ в Москве и выяснили, что на таких компьютерах в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов и реквизитов счетов в банках.

Отмечается, что хозяева документов, воспользовавшись компьютером, забыли удалить файлы, при этом сотрудники МФЦ также не озаботились этим. В министерстве экономики и Роскомнадзоре напомнили, что МФЦ обязаны охранять персональные данные граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже в ближайшие два года может начаться выдача электронных паспортов. Переход с бумажного документа на электронный правительство РФ планирует осуществить постепенно. Российские электронные паспорта будут представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией, близкую по размерам к банковской карте или водительским правам.

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